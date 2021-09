Salah Abdeslam est arrivé au palais de justice de Paris

Arrivée de Salah Abdeslam au Tribunal de Paris

Un procès “hors norme” et “historique” s’ouvre ce mercredi à 12h30 au palais de justice de Paris: celui des attentats de novembre 2015, qui ont fait 130 morts et plus de 350 blessés. Il s’agit de la plus grande audience criminelle jamais organisée en France. Celle-ci est placée sous sécurité maximale, dans un contexte de menace terroriste toujours élevé. Suivez la première journée de ce procès “de tous les superlatifs” en direct dans notre “live” ci-dessous.





Sous l'œil des caméras, un convoi ultrasécurisé a quitté dans la matinée la prison de Fleury-Mérogis pour arriver au palais de justice de Paris aux alentours de 10 heures. A bord d'un SUV blanc: Salah Abdeslam, le seul membre encore en vie des commandos jihadistes du 13 novembre 2015. L'homme est depuis plus de cinq ans incarcéré à l'isolement total.





Au bord de la Seine, les abords du palais de justice historique sont bloqués depuis l'aube par un large périmètre de sécurité. Sous l'œil de joggers, de cyclistes et de touristes étonnés ou parfois agacés, les forces de l'ordre vérifient les laissez-passer de tous ceux qui se dirigent vers le palais, où des centaines de parties civiles, d'avocats et de journalistes sont attendus.