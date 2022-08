Salman Rushdie : tout savoir sur «Les Versets sataniques», le livre qui lui vaut une condamnation à mort depuis 1989

L'écrivain Salman Rushdie a été agressé ce vendredi 12 août, dans l'État de New York. Il est menacé de mort depuis la sortie, en 1988, de son livre Les Versets sataniques.



Salman Rushdie a été attaqué par un individu alors qu’il devait donner une conférence, ce vendredi au centre Chautauqua, dans l'État de New York (Etats-Unis). Poignardé au cou, son état reste pour le moment inconnu. Son agresseur présumé a été arrêté.



L’auteur britannique d'origine indienne est notamment connu pour son quatrième roman «Les Versets sataniques», publié en 1988. Doté d’environ 500 pages et constitué de 9 chapitres, l’ouvrage s’inspire de faits réels, de références biographiques portant sur l'auteur lui-même ou son entourage, ainsi que de faits inspirés de la vie du prophète Mahomet. Le roman établit des ponts entre la Grande-Bretagne et l’Inde, entre les époques, entre l’imaginaire et le réel.







Considéré comme blasphématoire en Iran depuis 1988, il a été interdit dans le pays. Pour résumer simplement, l’ouvrage est considéré par les musulmans les plus rigoristes comme une moquerie envers le Coran, et un portrait parodique de Mahomet et du monde musulman. Dès la sortie des «bonnes feuilles» dans la presse, des manifestations avaient eu lieu.