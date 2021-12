[Photos] San Roque et San José : A la découverte des hôpitaux espagnols qui reçoivent des diplomates sénégalais

Avec un plateau sanitaire développé, la Gran Canaria voit affluer des Sénégalais en quête de soins. Grâce à de meilleurs équipements et un nombre de spécialistes plus importants et expérimentés, San Roque et San José sont très prisés par des compatriotes venus pour des opérations ou pour de simples consultations.



Une visite guidée de journalistes sénégalais à l’hôpital San Roque de Las Palmas et San José a permis de constater un plateau médical très relevé de ces infrastructures sanitaires privées situées à Las Palmas.



Il s'agit, en effet, de deux infrastructures hospitalières dont la seconde se trouve à Mospalomas et est composée de plusieurs départements. Ces entités offrent des soins allant de l’oncologie à la dermatologie en passant par la chirurgie cardiaque, mais également la médecine nucléaire. Le Centre Hospitalier San Roque reçoit des patients sénégalais, souvent des diplomates. Ils viennent pour des bilans annuels ou un traitement concernant les spécialités citées plus haut. Du moins, selon Dr Francisco Duques Toledo, par ailleurs directeur de la structure.



Une des plus grandes villes que constituent les sept (7) îles de l’archipel Espagnol des Îles Canaries, Gran Canaria offre un cadre de vie propice à la santé et au Bien-être. A deux heures de vol de Dakar, la Gran Canaria est une ville touristique qui offre un plateau sanitaire relevé avec des services hospitaliers dotés de matériels de dernière génération. La Gran Canaria Spa Wellness et health est une association créée en 2004 par des chefs d’entreprises évoluant dans le secteur de l’hôtellerie et du Tourisme. "Avec cette union entre l'initiative publique et privée, il est prévu d'unir les efforts orientés dans la même direction de marketing et de promotion de Gran Canaria en tant que destination de santé et de bien-être, créant ainsi une seule organisation représentative de chacun des associés centres" renseigne la présidente Carmen Garcia.



Évacuations sanitaires vers la Gran Canaria : Vers un partenariat avec le privé sénégalais



L’Etat du Sénégal à travers les assurances de santé Internationales a signé des accords avec certaines infrastructures sanitaires de la région de la Gran Canarie, a révélé Dr Francisco Duques Toledo lors de sa rencontre avec des journalistes de la presse sénégalaise, en mission en Espagne. Dans la même dynamique, le directeur de l’hôpital San Roque n’exclut pas de nouer des partenariats avec des cliniques privées au Sénégal qui envisagent des évacuations sanitaires vers l’étranger, particulièrement vers les Îles Canaries.



L’Unité toxicologique et environnementale de San José sollicitée lors de la « maladie mystérieuse des pêcheurs sénégalais »



Les relations entre ce centre hospitalier et le Sénégal sont cordiales et professionnelles. D’ailleurs c’est l’Unité de toxicologique et environnementale de San José qui a été sollicité lors de la « maladie mystérieuse des pêcheurs sénégalais ». Dr Antonio Maria Pascuito, responsable de la Médecine clinique toxicologique et environnementale dudit hôpital révèle avoir été sollicité par Dr Mamadou Fall sur des problèmes de peau de pêcheurs sénégalais (NDLR : maladie mystérieuse de la peau apparue chez les pêcheurs en novembre 2020). Dr Antonio se dit prêt à travailler avec des médecins sénégalais dans le cadre de la santé environnementale.



L’hôpital San José de Gran Canaria souhaite signer des accords de coopération entre le Sénégal et l’Espagne tant dans la consultation de patients mais également la formation du personnel médical, a indiqué le directeur Miguel Ruiz San Roman. L’hôpital San Jose de las Palmas (Gran Canaria) présente des atouts sur le plan environnemental du fait de sa proximité avec la mer. Âgée de 130 ans, la bâtisse offre une vue exceptionnelle en face de la mer à ses patients qui doivent subir des opérations ou qui sont en convalescence.



L’hôpital San José offre les services suivants : Anesthésie et unité de traitement des douleurs, Angiologie et chirurgie vasculaire, chirurgie Générale, chirurgie plastique, la médecine clinique toxicologique et environnementale, la radio-diagnostique et l’unité mammaire, la rééducation, la traumatologie, l’unité de détection précoce du cancer du poumon, l’urologie et l’unité de prostate.