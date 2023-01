Scène de panique à La Réunion: des passagers terrifiés exigent de quitter un avion cloué au sol

Scène de panique à La Réunion

Comme le rapportent Réunion La 1re et 20 minutes, une scène de panique s’est déroulée jeudi dernier sur le tarmac de l’aéroport de Saint-Denis, à La Réunion. Après une succession d'incidents, des passagers qui devaient décoller pour l’Île Maurice ont exigé de quitter l’avion dans lequel ils étaient installés. Une demande refusée par le personnel de bord.





Ce jeudi 29 décembre, quelque 300 passagers attendaient d’embarquer dans leur avion à destination de l’Île Maurice quand ils ont appris que le vol Air Mauritius partirait avec une heure de retard. En cause? Un problème technique de l’avion. Après avoir longuement patienté à l’aéroport de Saint-Denis, les passagers ont finalement pris place dans un premier appareil vers 13h30, avant d’être débarqués et dirigés vers un second avion quelques minutes plus tard.





Les voyageurs ont eu la surprise de découvrir que ce nouvel appareil appartenait à la compagnie Qatar Airways. Il a été affrété en dernière minute à Air Mauritius, précise Réunion La 1re. Ensuite, pendant près de deux heures et demie, les pilotes ont effectué différents essais techniques alors que les passagers étaient déjà assis dans l’appareil, a raconté un témoin au média local. À plusieurs reprises, les lumières se sont complètement éteintes, ce qui a provoqué la panique générale à bord. Des odeurs de carburant se dégageaient également de l’avion, selon Réunion La 1re et 20 minutes.





Rébellion