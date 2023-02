SECOURS AUX VICTIMES DU TREMBLEMENT DE TERRE EN TURQUIE : LES SAPEURS-POMPIERS SENEGALAIS DANS LE FEU DE L’ACTION

Les trente sapeurs-pompiers sénégalais déployés en Turquie sont entrés en action dans les opérations de secours et d’assistance des sinistrés du tremblement de terre qui a frappé ce pays dans la nuit du 6 février 2023 et qui a fait plusieurs milliers de morts. Ils n’ont eu du mal à s’insérer dans le dispositif international mis en place. Ces sapeurs-pompiers n’avaient pas eu un répit après leur accueil par le Président Recep Tayyip Erdogan. La ville de Hatay est encore à l'arrêt suite au tremblement de terre qui a littéralement détruit cette agglomération. « Nous avons travaillé avec la cellule de coordination avec d’autres pays. C’est dans ces circonstances que nous avons participé à soulager la population », a rapporté le capitaine, Djibril Sall, chef du détachement sénégalais.



La situation d’une ville dévastée n’a pas perturbé le travail des soldats du feu qui sont formés pour faire face à ces genres de circonstance.



« Nous sommes formés aux standards internationaux. Et, nous avons du matériel moderne. Tout cela, nous a permis de s’insérer aisément avec beaucoup de professionnalisme, dans le dispositif international de secours mis en place », a laissé entendre Djibril Sall. L’unité de sauvetage est spécialisée dans la gestion des effondrements, des glissements de terrain et des éboulements.



Pour rappel, le Président de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan a félicité et remercié le Sénégal pour ce beau geste de solidarité.