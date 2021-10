Secret de la confession et pédocriminalité: ce que dit le rapport Sauvé

Le rapport Sauvé et ses chiffres terrifiants sur la pédocriminalité dans l’Église catholique française jettent l’institution dans la tourmente. Parmi les nombreuses questions soulevées sur le fonctionnement de l’Église, se trouve celle de l’application des lois de la République dans le cadre religieux. Un point encore très mal appréhendé par l’épiscopat.



En France, le Code pénal impose à “quiconque ayant connaissance (...) d’agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge” d’en informer les autorités judiciaires ou administratives. Le non-respect de cette loi est passible d’une peine de prison et d’une amende.



De l’autre côté, il existe au sein de l’Église catholique le “secret de la confession”. Cette notion “ouvre un espace de parole libre qui se fait devant Dieu”, a rappelé ce mercredi 6 octobre sur francieinfo le président de la Conférence des Evêques de France, Mgr Éric de Moulins-Beaufort. “Le secret de la confession s’impose à nous et il s’imposera... En ça il est plus fort que les lois de la République”, a-t-il déclaré. Avant d’ajouter: “Il faut que nous regardions de très près la recommandation de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église (Ciase) qui est assez précise, assez subtile.”



La recommandation en question est la suivante:



?Relayer, de la part des autorités de l’Église, un message clair indiquant aux confesseurs et aux fidèles que le secret de la confession ne peut déroger à l’obligation (...) de droit divin naturel de protection de la vie et de la dignité de la personne, de signaler aux autorités judiciaires et administratives les cas de violences sexuelles infligées à un mineur ou à une personne vulnérable.”





En d’autres termes, le secret de la confession ne peut prévaloir sur le Code pénal, et les personnes qui reçoivent la confession ont le devoir de signaler les agressions aux autorités laïques. “Il faut que les confesseurs soient bien conscients” de cette législation, a reconnu sur franceinfo, Mgr Éric de Moulins-Beaufort.