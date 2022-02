Sécurité des soldats français au Mali : Emmanuel Macron met en garde la junte

Le président français, Emmanuel Macron, a rejeté, ce vendredi, "l’exigence" de la junte militaire au pouvoir à Bamako de retirer les soldats français “sans délai” du Mali et a mis en garde contre toute atteinte à leur sécurité.





“Nous avons annoncé la réarticulation du dispositif et il s’appliquera en bon ordre, afin d’assurer la sécurité de la mission des Nations Unies et de toutes les forces déployées au Mali. Je ne transigerai pas une seconde sur leur sécurité”, a averti le chef de l’Etat lors d’une conférence de presse à l’issue du 6e Sommet entre l’UE et l’Union africaine à Bruxelles, note l'Afp.





Emmanuel Macron de préciser, dans la foulée, que le dispositif français va se repositionner au Niger.





L’Union européenne a, pour sa part, déployé 600 personnes dans deux missions de formation.

La Minusma, créée en 2013 après le déclenchement des insurrections indépendantistes et jihadistes l’année précédente, déploie plus de 12 000 soldats au Mali. C’est la mission la plus meurtrière au monde pour les Casques bleus (plus de 150 morts dans des actes hostiles).