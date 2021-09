Ségolène Royal candidate à la présidentielle française en 2022? “Je n’exclus rien”

Segolene Royal

Ce dimanche, Ségolène Royal, finaliste de la présidentielle française en 2007, n’a récolté que 11 voix sur 533 lors des élections sénatoriales. Malgré ce lourd revers, la socialiste a déclaré mardi sur France 2 “n’exclure rien”.

“Je ne veux pas renoncer, parce qu’autour de moi il y a des hommes et des femmes qui sont engagés”. Invitée des 4 Vérités sur France 2, Ségolène Royal s’est confiée deux jours après avoir essuyé une lourde défaite lors des sénatoriales des Français de l’étranger.





L’ancienne ministre ne digère pas le fait de ne pas avoir reçu l’investiture de son parti pour cette élection. Elle a dénoncé “l’appareil du PS” qu’elle accuse de “sectarisme”. “Le PS m’a fait battre. Ce n’est pas la première fois que l’appareil du PS se comporte comme ça, 2006, c’était déjà le cas. Je pense que ma liberté les dérange, mais il faut bien des paroles libres dans une organisation politique, ce n’est pas une secte”, a-t-elle ajouté.





La présidentielle dans la tête

Malgré ce revers cuisant aux sénatoriales, Ségolène Royal pense déjà à la prochaine échéance: la présidentielle en avril prochain. “Puisque le PS me rend ma liberté, si je considère que dans le débat politique il faut représenter différemment les choses et rassembler différemment, je n’exclus rien”, a lancé la présidente de “désirs d’avenir”.