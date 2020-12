Ségolène Royal se dit “prête” pour la présidentielle française de 2022

Ségolène Royal, Candidate à la Présidentielle de France

Ségolène Royal n’a pas renoncé à la présidentielle 2022. “Il est temps qu’une femme soit présidente”, a-t-elle déclaré, promettant toutefois de se retirer si une personnalité de gauche était mieux placée qu’elle pour l’emporter.





“Je suis prête”, annonce Ségolène Royal. “Si cela s’avère utile, dans le cadre d’une décision collective”, a assuré l’ancienne candidate à la présidentielle 2007 dans une interview au Parisien, ajoutant qu’”il est temps qu’une femme soit présidente”.





“J’ai l’expérience d’une campagne. (Mais) si quelqu’un est mieux placé que moi à gauche pour rassembler et pour mener campagne, ça ne me posera pas de problème de le soutenir.” Et d’ajouter qu’elle ne laisserait pas “faire n’importe quoi” à la présidentielle.





Soutien