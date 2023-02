Séisme en Syrie: une mère et son bébé ont échappé deux fois à la mort

une mère et son bébé ont échappé deux fois à la mort

Dima est l’une des milliers de personnes sinistrées dans le tremblement de terre qui s’est produit la semaine dernière en Turquie et en Syrie. La jeune mère et son bébé ont échappé par deux fois à l’effondrement de leur maison.





Le lundi 6 février, Dima a été emmenée à l’hôpital après qu’une partie de sa maison, située dans la ville de Jandairis, au nord-ouest de la Syrie, s’est effondré suite au tremblement de terre de magnitude 7,8 qui a également ravagé le sud-est de la Turquie. Souffrant de quelques blessures superficielles et enceinte de sept mois, la Syrienne a donné naissance Adnan, dans un hôpital d’Afrin, rapporte le BBC.





En bonne santé, mère et fils sont très vite retournés vivre aux côtés d’Abdul, le père de l’enfant, dans ce qu’il restait de leur habitation. Une entreprise risquée qui était toutefois la seule solution viable pour la famille, car les abris manquent à Jandairis, l’une des villes syriennes les plus touchées par le séisme où l’aide peine, par ailleurs, à arriver.