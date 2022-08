Sénégalais tué en Allemagne : polémique sur le nombre de balles tirées

Mohamadou Lamine Dramé, 16 ans, est mort à Dortmund, en Allemagne, sous les balles de la police. La communauté africaine réclame que la lumière soit faite sur cette affaire et dénonce les violences policières. Elle a organisé deux marches en ce sens. Pendant ce temps, informe L'Observateur dans son édition de ce samedi, la polémique monte sur le nombre de balles qui ont coûté la vie à l’adolescent sénégalais.