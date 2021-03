Silvio Berlusconi à nouveau hospitalisé

Silvio Berlusconi Malade

Le milliardaire et ancien Premier ministre italien Silvio Berlusconi, 84 ans, est hospitalisé depuis lundi, a indiqué mercredi son avocat lors d'une audience dans le procès-fleuve contre "Il Cavaliere" et ses soirées "bunga-bunga".

"Le docteur Berlusconi est hospitalisé depuis lundi matin pour raisons de santé", a indiqué Federico Cecconi devant le tribunal de Milan, sans autres précisions, selon l'agence Ansa. Un responsable de son parti Forza Italia a confirmé l'information à l'AFP, évoquant des contrôles médicaux prévus. Son état de santé "n'inspire aucune inquiétude", a-t-il ajouté.





Hospitalisations en cascade

Silvio Berlusconi avait déjà été hospitalisé en septembre en raison d'une infection pulmonaire due au Covid-19, puis quelques jours en janvier au Centre cardio-thoracique de Monaco pour des symptômes d'arythmie cardiaque. Au printemps 2019, il avait été opéré d'une occlusion intestinale à l'hôpital San Raffaele de Milan, le même où il avait subi une importante opération à coeur ouvert en juin 2016.





Procès du scandale “Rubygate”

Les défenseurs du magnat n'ont pas demandé mercredi le renvoi du procès dit "Ruby Ter", énième volet du scandale "Rubygate" et des fameuses soirées "bunga-bunga" que Silvio Berlusconi organisait avec de jeunes femmes, rétribuées, dans sa luxueuse villa des environs de Milan (nord). Dans cette affaire, M. Berlusconi et 28 autres personnes sont poursuivis pour subornation de témoin et faux témoignages.





Silence et accords financiers