Situation en Afghanistan : L'OCI plaide pour un soutien et une solidarité de la Oummah au peuple Afghan

En prélude à la 17e session Extraordinaire du conseil des ministres des Affaires Étrangères de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI-CMAE), qui va se tenir le 19 décembre 2021 à Islamabad, le chargé d’affaires de l’Ambassade du Pakistan au Sénégal, Khayal Muhammad a tenu un point de presse pour évoquer la question de la crise afghane.





Monsieur Khayal a fait savoir que le 29 novembre 2021, le Royaume d'Arabie Saoudite, en sa qualité de Président du Sommet de l'OCI a pris l'initiative de proposer la convocation d'une session extraordinaire du Conseil des Ministres des Affaires étrangères de l'OCI, relative à la situation en Afghanistan. Le Pakistan a accueilli favorablement cette initiative et a proposé d'accueillir la CFM à Islamabad le 19 décembre 2021.





Dans un communiqué parvenu à Seneweb, le chargé d’Affaires par intérim du Pakistan a souligné que cette session extraordinaire avait pour but d'aborder la situation humanitaire grave et qui se détériore en Afghanistan. Il a souligné que, selon l’Organisation des Nations Unies (ONU), 60 % des 38 millions d'Afghans sont confrontés à des "niveaux de crise de la faim" et que la situation empire chaque jour. Le risque de malnutrition aiguë, en particulier chez les femmes et les enfants, augmente, sans compter les déplacements internes.





De l’avis de M. Khayal, « ce serait non seulement une tragédie humanitaire, mais aussi une exacerbation de la situation sécuritaire, un regain d'instabilité et un exode massif de réfugiés. Cela aurait de graves conséquences pour la paix et la stabilité internationales », a-t-il ajouté.









Ce dernier a attiré l’attention sur le fait qu'en tant que voix collective de la Oumma Islamique, l'OCI peut et doit jouer son rôle en aidant à répondre aux besoins humanitaires et économiques urgents de nos frères afghans. Sur ce, il souligne que « le leadership de l'OCI pourrait aider à galvaniser d'autres acteurs internationaux à se manifester et à tendre une main secourable au peuple afghan qui a actuellement un besoin urgent de soutien et de solidarité internationale », informe-t-il.