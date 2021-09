Six ans de prison requis contre le violeur d'une prostituée

Six ans ferme contre un violeur de prostitués à Liege

Le parquet a requis, mercredi, devant le tribunal correctionnel de Liège une peine de six ans de prison à l'encontre d'un habitant de Charleroi pour le viol avec séquestration d'une prostituée. La victime, embarquée de force au centre de Liège, avait été menacée d'un couteau et ligotée avant de se voir imposer des relations sexuelles.

Les faits s'étaient déroulés le 8 août 2020 à Liège, à proximité de la place Cathédrale. Le prévenu, âgé de 44 ans, s'y était présenté et avait embarqué la jeune femme en la menaçant avec un couteau, selon les déclarations de la victime. Ligotée, cette dernière avait été conduite vers un hangar à charbon, où elle avait ensuite été violée, frappée et avait subi des traitements humiliants et dégradants.





Les analyses ADN et les traces relevées sur la victime ont confirmé ces déclarations.





Contestations

De son côté, le prévenu a contesté les faits et soutenu que la victime avait accepté une relation tarifée. Malgré des traces de ligatures, il a contesté la séquestration et n'a reconnu que des coups portés.





Le parquet a requis une peine de six ans de prison à l'encontre du prévenu. Son avocate, Me Paye, a relevé des incohérences dans le récit de la victime et a évoqué un doute pour le fait de viol. Elle a sollicité une peine de prison assortie d'un sursis probatoire en faveur de son client.