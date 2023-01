Six personnes dont un bébé tuées en Californie, des gangs suspectés

Six personnes, dont un bébé de six mois et sa mère âgée de 17 ans, ont été tuées lundi matin par balles en Californie, a annoncé le shérif local, qui suspecte une attaque liée à des activités de gangs.





"Nous pensons que ce n'est pas un acte de violence commis au hasard", mais que cette "famille a été visée", a déclaré Mike Boudreaux, shérif du comté de Tulare, dans le centre de la Californie, lors d'un point de presse. Deux suspects sont recherchés.





La maison dans laquelle s'est déroulée ce "terrifiant massacre", selon les mots du shérif, avait fait l'objet d'une perquisition dans une affaire de stupéfiants une semaine auparavant.





"Des gangs", possiblement impliqués dans du trafic de drogue, "sont liés" à cette attaque, a estimé le shérif.





Peu avant 4H00 lundi matin heure locale, la police est intervenue pour une fusillade dans un quartier résidentiel de Goshen, petite ville située dans la vallée centrale de la Californie.





Arrivée sur place, elle a trouvé deux corps sans vie dans la rue avant de découvrir quatre autres personnes touchées par des armes à feu, qui ont toutes succombé à leurs blessures, a précisé le shérif.





Le bébé de six mois et sa mère ont été touchés par des tirs à la tête, a-t-il ajouté.





"Ce n'était pas de la violence aveugle", a estimé le shérif, sans donner davantage de précisions sur les deux suspects recherchés et leurs motivations.





Environ 49.000 personnes sont mortes par balle en 2021 aux Etats-Unis. Cela représente plus de 130 décès par jour, dont plus de la moitié sont des suicides.