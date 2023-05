Sommet, ambassades: l'Ukraine veut renforcer son "partenariat" avec l'Afrique









L'Ukraine a annoncé jeudi vouloir renforcer ses liens avec l'Afrique en ouvrant de nouvelles ambassades et en organisant son premier sommet avec le continent, où son ministre des Affaires étrangères est actuellement en tournée.





"Nous avons récemment adopté notre première stratégie africaine et intensifié notre dialogue politique avec beaucoup de pays sur le continent", a rappelé le chef de la diplomatie ukrainienne Dmytro Kouleba dans une déclaration publiée à l'occasion du 60e anniversaire de l'Organisation de l'unité africaine (OUA), ancêtre de l'Union africaine (UA).





"Cette année, nous allons établir de nouvelles ambassades dans différentes parties du continent et prévoyons d'organiser le premier sommet Ukraine-Afrique", a ajouté M. Kouleba, en invitant les leaders africains à "participer à cet évènement important".





La Russie, sanctionnée par l'Occident après l'invasion de l'Ukraine en février 2022, cherche parallèlement des soutiens notamment en Afrique, où elle tente de se poser comme alternative aux anciennes puissances coloniales, européennes notamment.





Un sommet Russie-Afrique, le deuxième du genre, doit se tenir du 26 au 29 juillet à Saint-Pétersbourg.





"Nous voulons franchir un nouveau cap qualitatif dans notre partenariat" avec l'Afrique, "fondé sur trois principes mutuels": "le respect", "les intérêts" et les "bénéfices", a poursuivi M. Kouleba. "Cela montre notre réel engagement à ouvrir une nouvelle ère dans les relations ukraino-africaines, où "nous sommes venus parler d'égal à égal et travailler comme des partenaires".





Le ministre ukrainien est jeudi au Rwanda après l'Ethiopie et le Maroc ces derniers jours, dans le cadre de son deuxième déplacement en Afrique en moins d'un an. Il doit achever cette tournée africaine dans d'autres pays, qui n'ont pas été précisés par ses services.





Il s'est félicité que l'Ukraine soit parvenue, "malgré le blocus naval de nos ports par la Russie", à débloquer partiellement les exportations ukrainiennes avec l'aide de l'Union européenne et de la Turquie", et faire tenir cet accord conclu en juillet 2022 pour soulager à la fois ses agriculteurs et ses clients à l'étranger, "y compris en Afrique".





Dans ce cadre, "un total de 123 cargos transportant plus de 3 millions de tonnes de denrées agricoles, ont déjà été envoyés dans des pays africains" comme "l'Ethiopie, la Libye, le Maroc, l'Egypte, le Kenya, le Soudan, la Tunisie, la Somalie et l'Algérie", a-t-il indiqué.





"Nous avons déjà envoyé six cargos de 170.000 tonnes de blé" dans la Corne de l'Afrique, a-t-il détaillé, une région actuellement menacée par la famine. "D'autres bateaux sont en préparation. Aucune famille d'Afrique ne doit souffrir à cause de la guerre russe en Ukraine", a-t-il conclu.





Mercredi à Addis Abeba, M. Kouleba a appelé certains pays d'Afrique à renoncer à la "neutralité" qu'ils affichent dans le conflit entre son pays et Moscou et à soutenir Kiev.