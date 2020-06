Sommet extraordinaire virtuel Chine-Afrique sur la solidarité contre la COVID-19 : Voici le discours de Macky Sall

Discours de SEM le Président Macky Sall au Sommet extraordinaire virtuel Chine-Afrique sur la solidarité contre la COVID-19





Monsieur le Président Xi Jinping, cher ami,





Chers collègues et frères,





Monsieur le Secrétaire Général des Nations Unies,





Monsieur le Président de la Commission de l'Union Africaine,





Monsieur le Directeur Général de l'Organisation Mondiale de la Santé,





En tenant ce Sommet extraordinaire sur solidarité dans la riposte contre la COVID-19, nous réaffirmons notre volonté de consolider l'amitié sino-africaine et bâtir une communauté de destin, dans l'esprit du dernier Sommet Chine-Afrique. C'est une excellente initiative.





Jamais, dans l'histoire récente, l'humanité n'a été confrontée à une crise d'une telle ampleur, par son impact sanitaire, économique et social.





Il est donc tout à fait indiqué que l'Afrique et la Chine, qui abritent ensemble plus d'un tiers de la population mondiale, œuvrent ensemble à la recherche d'une riposte solidaire et concertée.





Je remercie vivement le Président Xi pour le soutien important que la Chine a apporté à l'Afrique dès le début de la pandémie, en appui à nos efforts.





Alors que le continent était plutôt sur une trajectoire de croissance depuis plusieurs années, cette crise majeure l'expose à la récession et à de nouvelles vulnérabilités.





Mais face à la crise, l'Afrique n'est pas restée inerte. Nous continuons de déployer tous les moyens possibles pour combattre la pandémie, soutenir nos populations, les entreprises et les travailleurs. Il reste que ces efforts ne suffiront pas pour amortir le choc et relancer la croissance économique. Il nous faut plus de capacités financières.





C'est pourquoi, dans l'esprit de solidarité sino-africaine, je souhaite que la Chine et l'Afrique travaillent ensemble au sein du G20 et des Institutions partenaires, pour un allègement conséquent de la dette publique, afin de nous permettre de dégager des espaces budgétaires qui seront consacrés à la riposte sanitaire, à la résilience économique et sociale, et à la sauvegarde de l'emploi.





De même, la poursuite des projets et programmes de coopération inscrits dans le plan d'action 2019-2021 du Forum sur la Coopération sino-Africaine pourrait aussi contribuer à nos efforts de revitalisation des activités productives.





Je propose qu'une attention particulière soit accordée au secteur agricole, en soutien au processus d'autosuffisance alimentaire et de création de chaines de valeurs locales génératrices de revenus.





Dans l'esprit du partenariat mutuellement avantageux, le renforcement des capacités productives de l'Afrique dans le domaine agricole pourrait aussi offrir à la Chine de nouvelles opportunités d'approvisionnement.





Sur la riposte sanitaire, le Sénégal salue la collaboration de la Chine qui a permis de faciliter le travail d'alerte de l'Organisation Mondiale de la Santé. Nous soutenons le rôle de l'OMS dans la coordination de la riposte à l'échelle mondiale.





Pour maintenir la confiance que requiert cette mission, il est important que l'Organisation renforce la transparence et l'ouverture envers tous les pays. Il est important que toutes les potentialités, y compris celles des pays en développement, soient prises en compte en matière d'expertise, de recherches et de thérapie.





Enfin, je souhaite que les mesures annoncées par le Président Xi Jinping devant la 73ème session de l'Assemblée mondiale de la santé viennent en appui à nos efforts dans les domaines de la télé-médecine, de la valorisation de la médecine traditionnelle et de l'investissement dans l'industrie pharmaceutique.





La main dans la main, continuons de marcher ensemble pour atteindre notre objectif d'une communauté de destin dans l'amitié et la fraternité.





Je vous remercie de votre attention.