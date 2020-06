Sommet extraordinaire virtuel Chine-Afrique sur la solidarité contre la COVID-19 : Voici le discours de clôture de Macky Sall

Discours de clôture de SEM le Président Macky Sall au Sommet extraordinaire virtuel Chine-Afrique sur la solidarité contre la COVID-19





Monsieur le Président Xi Jinping, cher ami,





Chers collègues et frères,





Monsieur le Secrétaire Général des Nations Unies,





Monsieur le Président de la Commission de l'Union Africaine,





Monsieur le Directeur Général de l'Organisation Mondiale de la Santé,





Chers collègues, en votre nom et au mien propre, je voudrais, au terme de notre Sommet, remercier sincèrement notre ami, le Président Xi Jinping et vous remercier tous, collègues et autres participants au Sommet.





Ce dialogue par voie virtuelle, en pleine pandémie de COVID-19, alors qu'il fait déjà tard en Chine, montre que la force de nos relations domine nos défis conjoncturels.





Il témoigne que, de part et d'autre, nous avons la même volonté de poursuivre nos efforts communs au service de la solidarité sino-africaine.





Je me réjouis de la Déclaration conjointe que nous venons d'adopter, en riposte à la COVID-19.





Elle vient réactualiser et renforcer le volet santé du plan d'action 2019-2021 du Forum sur la Coopération sino-africaine que le Sénégal aura le plaisir d'accueillir l'année prochaine.





Dans cette perspective, en tant que pays hôte, le Sénégal ne ménagera aucun effort pour que le processus préparatoire de notre rendez-vous de 2021 prenne dûment en compte les Conclusions consensuelles auxquelles nous venons de parvenir.





Je vous remercie de votre attention.