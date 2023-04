Son âge, son adversaire, les inconnues géopolitiques... Les grands défis du candidat Biden

Rassurer sur son âge, contenir les innombrables menaces géopolitiques, se préparer à affronter peut-être un autre adversaire que Donald Trump? Le chemin de Joe Biden jusqu'à la présidentielle de 2024 est semé d'embûches.







86 ans





La première est la plus évidente: le président démocrate, qui vient d'annoncer mardi sa candidature, est déjà le plus âgé jamais élu aux Etats-Unis. Et voilà qu'à 80 ans, il demande aux Américains de lui donner les clés de la Maison Blanche jusqu'à ce qu'il ait 86 ans.





Certes deux bilans de santé poussés, en novembre 2021 et en février 2023, ont conclu qu'il était "en bonne santé" et "apte" à exercer ses fonctions.





Mais Joe Biden doit s'attendre, lui qui est déjà coutumier d'une élocution heurtée et enclin aux gaffes, dont le visage et l'allure sont désormais incontestablement marqués par les ans, à une recrudescence d'attaques des républicains sur son acuité mentale.





Ce, au moment où il se lance dans un exercice éprouvant à l'extrême: mener une campagne jalonnée de déplacements incessants, tout en exerçant l'une des fonctions les plus lourdes au monde.





Sa parade pour l'instant consiste à répondre aux questions sur son âge par un laconique "Watch me!" ("Regardez-moi à l'oeuvre!"), ou par des blagues.





Il a néanmoins évoqué la question frontalement, ce qui est rarissime, lors d'un récent voyage en Irlande.





"Je suis à la fin de ma carrière, pas au début", a dit Joe Biden devant le Parlement à Dublin, en estimant avoir glané au fil des ans "un peu de sagesse."





"J'ai plus d'expérience que tout autre président dans l'histoire américaine. Cela ne me rend pas meilleur ni moins bon, mais cela me donne quelques excuses."





Trump ... ou pas Trump ?





Joe Biden n'a jamais fait mystère du fait que son adversaire préféré en 2024 est Donald Trump, déjà en campagne. Parce qu'il l'a déjà battu, parce que l'ancien président républicain, âgé de 76 ans est, aux yeux des démocrates, le parfait épouvantail, et enfin parce que le milliardaire va devoir jongler entre calendrier électoral et calendrier judiciaire.





Mais le démocrate de 80 ans devrait adapter sa campagne si émerge un autre rival, plus jeune à défaut d'être plus modéré, comme par exemple le gouverneur de Floride Ron DeSantis.





Certes, Joe Biden peut penser qu'il a les statistiques avec lui: les présidents américains se représentent généralement, et ils sont le plus souvent réélus.





Mais le président octogénaire, de par son âge, défie les précédents historiques.





Les périls internationaux





Toute escalade avec Pékin, par exemple autour de Taïwan, avant l'élection présidentielle bouleverserait la campagne de Joe Biden, qui a articulé toute sa politique étrangère en fonction de la rivalité avec la Chine.





Par ailleurs, si le président américain a réussi jusqu'ici à rallier les Occidentaux mais aussi sa propre opinion publique au soutien à l'Ukraine, qu'en sera-t-il dans un an ou deux ans? Surtout au vu de l'opposition républicaine, maîtresse de l'une des deux chambres du Congrès, qui a promis de ne pas faire de "chèque en blanc" à Kiev.





Et il y a bien d'autres menaces: l'agressivité de la Corée du Nord, le programme nucléaire iranien…





L'atterrissage économique





Jusqu'ici, tout indique que la première puissance économique va vers un "atterrissage en douceur": une croissance qui ralentit sans faire exploser le chômage.





Mais une récession n'est pas complètement exclue, et les Etats-Unis restent évidemment vulnérables à un choc exogène: un conflit international, une nouvelle pandémie, un choc énergétique, un cataclysme financier…





Cela à un moment où l'opposition républicaine est décidée à utiliser tous les leviers possibles pour contrecarrer les projets budgétaires de Joe Biden, jusqu'à agiter le risque d'un défaut de paiement.





La famille





Joe Biden a été éprouvé par plusieurs deuils: la mort de sa première épouse et de leur bébé en 1972, puis le décès de son fils aîné Beau en 2015 des suites d'un cancer. Aujourd'hui, il n'en est que plus attaché à sa famille recomposée, dont son épouse Jill Biden est le premier pilier.

Sa campagne reposera en grande partie sur le soutien des siens. Elle pourrait être ébranlée par les attaques contre son fils cadet Hunter, au passé grevé par les addictions, et dont les anciennes relations d'affaires seront passées au crible par les républicains.





De ses drames passés, Joe Biden a retiré une confiance inébranlable dans ses capacités à rebondir et à faire mentir les prévisions sur son avenir politique. Mais il assure en avoir aussi retiré une certaine humilité face aux coups du sort: "Je respecte beaucoup le destin", a-t-il souvent dit ces derniers mois.