Sondage: Macron au plus bas, un quart des Français "résignés"





Après la promulgation de la réforme des retraites, la cote de popularité d'Emmanuel Macron a chuté pour atteindre son niveau le plus bas à 26%, un quart des Français se déclarant résignés, indique un sondage BVA pour RTL publié vendredi.





Le chef de l'Etat a perdu deux points depuis la fin mars "retrouvant le palier atteint" au tout début de la crise des gilets jaunes en octobre 2018, précise le sondage réalisé après son allocution télévisée de lundi.





La Première ministre Elisabeth Borne perd, quant à elle, un point, avec 27% des sondés disant nourrir une bonne opinion de son action, soit son plus mauvais résultat depuis son accession à Matignon en mai 2022.





Après la validation de la réforme des retraites il y a une semaine par le Conseil constitutionnel et son immédiate promulgation par Emmanuel Macron, la colère domine toujours pour 45% des personnes interrogées, mais cède 3 points.





En revanche, le sentiment de résignation bondit de huit points pour atteindre 24%, soit le niveau le plus haut jamais atteint.





Autre rebond, celui des Français qui souhaitent que la mobilisation sociale se poursuive, soit une hausse de 3 points à 63%.





Près de trois quarts des Français (74%) estiment que le chef de l'Etat "a eu tort de promulguer la loi rapidement", craignant que cette décision "n'attise la colère sociale".





Ils sont très largement sceptiques quant aux objectifs fixés par Emmanuel Macron lors de son allocution télévisée de lundi: 69% estiment qu'elle n'a pas répondu à leurs attentes, 73% ne les croient pas réalistes et 74% ne les croient pas susceptibles de relancer le quinquennat.





Enquête menée les 18 et 19 avril auprès d'un échantillon de 1.002 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas, avec une marge d'erreur comprise entre 1,4 et 3,1 points.