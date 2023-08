Sondage : plus de 8 Français sur 10 opposés au port de l'abaya à l'école

Un sondage de l'institut CSA pour CNEWS indique que 82% des Français interrogés sont contre le port de l'abaya à l'école.





Auprès des sondés, ce vêtement a été décrit comme «une robe longue de tradition moyen-orientale pour les femmes». Face à la majorité, 17% des interrogés ne se disent pas opposés à son port à l'école, tandis qu'1% de l'échantillon a choisi de ne pas se prononcer sur la question.













Dans le cadre de ce sondage, les hommes se sont montrés légèrement plus opposés à l'abaya en milieu scolaire : à 85% contre 79% chez les femmes. Le «contre» l'emporte par ailleurs dans toutes les classes d'âge, mais bien plus largement chez les plus âgés.













S'ils sont déjà en minorité chez les moins de 35 ans (37%), ceux qui votent «pour» l'abaya à l'école sont en effet encore moins nombreux parmi les 35 à 49 ans (17%) et seulement une poignée du côté des 65 ans et plus (6%).





La catégorie socioprofessionnelle des interrogés ne semble pas pertinente sur cette question puisque chez les CSP+, comme chez les CSP- et les inactifs, la proportion de «pour» et de «contre» est similaire à ce qui est observé en population globale.













C'est à droite que les «contre» sont les plus nombreux, avec un record de 100% du côté de Reconquête. Au centre, le parti présidentiel, à l'origine de cette décision, affiche également une très nette opposition au port de l'abaya à l'école, à 90%.