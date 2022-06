Sorties de Mélenchon et Olivier Faure sur le Sénégal : Aymérou Gningue embouche la trompette de l’anti-colonialisme

Aymerou Gningue apporte la réplique à Olivier Faure et Mélenchon

Le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, Aymérou Gningue répond aux députés français, qui ont fait des sorties à travers des tweets et déclarations sur la situation politique du Sénégal. « C'est avec étonnement que notre groupe apprend au travers de tweet, de déclarations de Mélenchon, Olivier Faure et consorts de la NUPES. Nous pensions ces temps révolus, de voir des politiques français, qui de surcroît, ont renié les valeurs de leur parti originel pour flirter avec les extrêmes, s'immiscer dans nos politiques intérieures avec autant de légèreté, car ignorant les menaces qui guettent notre pays », a déclaré Aymérou Gningue dans un communiqué parvenu à Seneweb.