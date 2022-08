Soudan du Sud: Sanction contre un diplomate visé par une accusation de viol aux Etats-Unis

Le ministère sud-soudanais des Affaires étrangères a annoncé avoir suspendu et rappelé au pays un diplomate basé aux États-Unis, dans l'attente des conclusions d'une enquête le visant pour un viol présumé à New York.



"C'est avec regret que notre diplomate a été impliqué dans un incident de viol présumé avec une habitante de New York", a déclaré le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale dans un communiqué publié jeudi soir sur le compte Twitter du gouvernement.



"Le diplomate en question est maintenant de retour au Soudan du Sud et a été suspendu de ses fonctions, dans l'attente du résultat de cette enquête", indique le communiqué, affirmant que "l'inconduite sexuelle sous quelque forme que ce soit est odieuse et totalement inacceptable".



Le communiqué ne précise pas la nature des accusations visant le diplomate, mais des médias américains ont affirmé qu'une femme l'accuse d'être entré de force dimanche dans son appartement de Manhattan et de l'avoir violée.



Il a été arrêté et placé en garde à vue par la police, qui l'a relâché après qu'il a invoqué l'immunité diplomatique.



Le département d'Etat américain a déclaré mercredi être "au courant de l'incident (...) impliquant un diplomate accrédité auprès de l'ONU".



"Nous prenons ces allégations très au sérieux et travaillons en étroite collaboration avec la police de New York et le bureau des affaires internationales du maire", a déclaré un porte-parole du département d'État, Vedant Patel.



Plus jeune pays du monde, le Soudan du Sud est devenu un Etat-membre de l'ONU le 14 juillet 2011, quelques jours après avoir déclaré son indépendance du Soudan le 9 juillet.