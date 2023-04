SpaceX prépare le premier vol orbital de sa méga-fusée Starship, destinée à emmener des humains sur la Lune et Mars

SpaceX a annoncé jeudi qu’elle comptait effectuer la semaine prochaine une répétition générale de lancement en vue du premier vol de sa fusée Starship, destinée à emmener des humains sur la Lune et Mars, vol d’essai qui pourrait avoir lieu la semaine suivante.



“Starship est complète”, a indiqué l’entreprise spatiale dans un tweet accompagné de photos de la fusée comportant tous ses étages -- le premier et le second n’ont jusqu’ici réalisé des vols d’essai que séparément.



“L’équipe travaille à effectuer une répétition de lancement la semaine prochaine, suivie du premier vol test intégré de Starship environ une semaine plus tard, en attendant les autorisations réglementaires.”



SpaceX a besoin du feu vert du régulateur de l’aviation civile américaine (FAA) pour lancer un tel vol.