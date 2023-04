Stormy Daniels n’est pas la seule à avoir reçu de l’argent pour se taire: les autres “affaires” de Donald Trump

L’actrice de film X Stormy Daniels n’est pas la seule à avoir reçu d’importantes sommes d’argent du camp Trump pour garder le silence. En effet, selon les chefs d’accusation énoncés par le procureur de New York, Alvin Bragg, l’ancien président des États-Unis aurait également cherché à étouffer d’autres affaires, dont une liaison avec une playmate et un mystérieux enfant illégitime.



Visé par 34 chefs d’accusation, Donald Trump est soupçonné d’avoir “orchestré” une série de paiements pour étouffer diverses affaires potentiellement nuisibles à sa campagne présidentielle de 2016. Parmi celles-ci, trois particulièrement embarrassantes, a détaillé le procureur Alvin Bragg ce mardi, à l’issue de l’audience:



- un portier de la “Trump Tower”, Dino Sajudin, qui prétendait avoir des informations sur un mystérieux enfant caché, aurait reçu 30.000 dollars en octobre 2015 pour garder le silence



- une ancienne playmate, Karen McDougal, qui aurait entretenu une brève relation avec Donald Trump, aurait touché 150.000 dollars pour se faire discrète



- Stormy Daniels, une actrice de l’industrie pornographique, a perçu 130.000 dollars pour taire une prétendue relation extraconjugale (suite ci-dessous).



Collaboration avec un tabloïd



Plus interpellant, Donald Trump aurait en réalité conclu un accord avec David Pecker, patron du tabloïd américain “National Enquirer” pour acquérir les droits exclusifs de ses histoires et éviter ainsi qu’elles ne tombent entre de mauvaises mains, c’est-à-dire dans des rédactions concurrentes susceptibles d’attenter à la réputation du candidat républicain dans la course à la Maison-Blanche. Selon Het Nieuwsblad, Pecker aurait également accepté de publier des histoires défavorables aux adversaires de Donald Trump.



Le National Enquirer n’était en revanche pas impliqué dans l’accord à 130.000 dollars négocié par l’ancien avocat de Donald Trump, Michael Cohen, avec l’actrice du X Stormy Daniels pour cacher sa relation passée.



Donald Trump a plaidé non coupable des 34 chefs d’accusation et a pu quitter libre, sans contrôle judiciaire, l’État de New York pour rejoindre son domicile de Mar-a-Lago, en Floride. La prochaine audience aura lieu le 4 décembre et son procès, s’il a lieu, pourrait débuter en janvier 2024... soit juste avant l’échéance des primaires américaines. L’élection présidentielle se tiendra en novembre 2024.