Suède : La police enregistre des demandes pour brûler plus de Coran, de Bible et de Torah

En Suède, brûler des livres saints est, visiblement, un acte de liberté d’expression chez certains citoyens. En effet, selon les informations du Daily Mail, la police suédoise a enregistré des demandes de personnes désireuses de brûler le Coran, la Bible et la Torah. Une femme d’une cinquantaine d’années, a demandé aux forces de l’ordre de l’autoriser à brûler le Coran « le plus tôt possible » à Stockholm.





« Au nom de la liberté d’expression »





Un homme d’une trentaine d’années, a quant à lui souhaiter brûler des livres saints juifs et chrétiens devant l’ambassade d’Israël à Stockholm lors d’un « rassemblement symbolique au nom de la liberté d’expression ». Pour lui, il s’agit d’une réponse à l’autodafé du Coran la semaine dernière.





L’ambassadeur d’Israël en Suède, Ziv Nevo Kulman, a indiqué dans un tweet, qu’il était « choqué et horrifié par la perspective de brûler davantage de livres saints en Suède, que ce soit le Coran, la Torah ou tout autre livre sacré ». Pour le président du Conseil des communautés juives suédoises Aron Verstandig, « brûler les livres religieux est une honte et totalement inapproprié ».







« Acte offensant »





Après l’autodafé du Coran fin juin, le ministère suédois des Affaires étrangères était monté au créneau pour dénoncer un « acte offensant et irrespectueux et une provocation manifeste » contre les musulmans. « Les expressions de racisme, de xénophobie et d’intolérance qui y sont associées n’ont pas leur place en Suède et en Europe » a-t-il ajouté.