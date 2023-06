Suleman, le plus jeune des passagers, était “terrifié” à l’idée de monter à bord

Shahzada Dawood,, à droite, et son fils Suleman, 19 ans

Suleman Dawood, 19 ans, est l’une des cinq victimes de la catastrophe du sous-marin Titan dans l’Atlantique nord. L’adolescent avait accepté de participer à l’expédition pour faire plaisir à son père, Shahzada, mais était “terrifié” à l’idée de monter à bord, raconte la soeur de ce dernier.





Azmeh Dawood, soeur aînée de l’homme d’affaires Shahzada Dawood, a partagé la confidence auprès de la chaîne américaine NBC News. Selon elle, son neveu ne souhaitait pas participer à cette expédition et n’était finalement monté à bord que pour faire plaisir à son père, fasciné depuis sa plus tendre enfance par le Titanic. “Suleman était terrifié mais il l’a fait pour resserrer les liens avec son père, pour vivre l’aventure d’une vie. Son père voulait le faire et Suleman était ce genre de garçon qui faisait tout pour les autres”, confie-t-elle.





Le rêve ultime de Shahzada





Elle n’a pas été surprise quand son frère a décidé de participer à l’expédition d’OceanGate: “C’était son voeu le plus cher, son plus grand rêve”... avant l’épilogue tragique. “Je ne réalise toujours pas. C’est tellement irréel, comme si j’étais coincée dans un mauvais film, sans la moindre issue”, sanglote-t-elle en évoquant les recherches et cette course contre-la-montre désespérée. Elle se console en se disant que son frère et son neveu n’ont sans doute pas souffert et que tout s’est joué en quelques secondes.





Riche famille pakistanaise