Sur l'interdiction du voile, Macron rappelle à Le Pen son mauvais exemple

Ce serait “la guerre civile”. Mercredi 20 avril lors du débat télévisé d’entre-deux tours de la présidentielle, Emmanuel Macron a tapé fort sur la proposition de Marine Le Pen d’interdire le voile dans l’espace public.



Et le président-candidat est également revenu sur l’une des erreurs (voire double erreur) commises il y a quelques jours par la candidate du RN pour défendre cette mesure. “M. Bourguiba avait interdit le voile en Algérie”, avait ainsi affirmé Marine Le Pen sur France Inter le 12 avril sur sa proposition d’interdire le voile dans l’espace public, la candidate du Rassemblement national, comporte plusieurs erreurs.



Première erreur ce jour-là (qu’elle n’a pas répété pendant le débat): Habib Bourguiba a été le président de la Tunisie, et non de l’Algérie, de 1957 à 1987. Tous deux se trouvent certes au Maghreb, mais Marine Le Pen se trompe donc de pays.



Tiens, selon l’historienne géo-politologue Marine Le Pen, Bourguiba avait interdit le voile en Algérie.

C’était sans doute l’époque où Charles de Gaulle, Président du Maroc préparait la Constitution sénégalaise. https://t.co/bWZiWYspmB — Hubert HUERTAS (@Huberthuertas) April 12, 2022

Deuxième erreur, soulevée notamment par Checknews: l’affirmation qu’Habib Bourguiba aurait interdit le voile dans la rue est également fausse. Interviewée par Libération, la chercheuse Maryam Ben Salem insiste sur le fait que, contrairement à ce que laisse penser Marine Le Pen, “le voile n’a jamais été interdit dans la rue” en Tunisie.



Quatre circulaires prises à partir de 1981, sous la présidence de Bourguiba, ont bien interdit “la tenue confessionnelle” mais uniquement dans les établissements scolaires publics, les établissements primaires et secondaires, les écoles supérieures d’enseignement, les cités et les foyers universitaires. C’est d’ailleurs ce que lui a rappelé Emmanuel Macron au cours du débat.





La prohibition du port du voile a été élargie aux établissements privés par une autre circulaire datée de décembre 1991, portant sur la tenue des agents de l’administration et des institutions publiques et privées, explique Checknews. Des mesures reprises ensuite par Ben Ali et dont l’objectif était de lutter contre l’islamisme en Tunisie.