Systèmes alimentaires : Le sommet des Nations Unies lance un concours pour primer les 50 PME dans le monde

Dans le but de primer les 50 petites et moyennes entreprises, le sommet des Nations unies sur les systèmes alimentaires, compte organiser un concours en marge du pré sommet qui se tiendra à Rome en juillet 2021 sur les entreprises transformatrices du système alimentaire. Ce concours intitulé « Meilleure petite entreprise : bonne alimentation pour tous » va se focaliser sur les 50 PME les plus distinguées dans l’atteinte des 17 objectifs de développement durable (ODD).En dépit des efforts consentis, ce concours va apporter son importance sur le rétablissement des entreprises après Covid 19 en se basant sur les obstacles qui ont été surmontés. Selon les études fournis dans une enquête, les revenus des PME européennes ont connu des réductions allant jusqu’à 70% alors que les entreprises des pays en développement tels que soutenus par la Banque mondiale ont été très touchées avec des revenus en baisse de 70% au moment de la crise contre 45% dans les pays de l’Ocde.