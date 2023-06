Taïwan détecte 37 avions de combat chinois autour de l'île

Plus de 30 avions de guerre chinois ont pénétré dans la zone de défense aérienne de Taïwan en l'espace de six heures, a déclaré jeudi le ministère de la Défense de l'île.







Depuis jeudi 5 heures locales (21 heures GMT), "un total de 37 avions de combat chinois" ont pénétré l'ADIZ de Taïwan, a annoncé le porte-parole du ministère taïwanais de la Défense nationale, Sun Li-fang.





"Certains ont continué vers le Pacifique occidental pour des entraînements de reconnaissance à longue portée", a-t-il précisé.





Une Adiz est une large zone définie unilatéralement par les pays et dans laquelle ils demandent que les aéronefs étrangers s'identifient pour des raisons de sécurité nationale.





Mais les relations entre Pékin et Taipei, au plus bas depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping il y a plus de 10 ans, se sont encore dégradées ces dernières années et la Chine a multiplié les incursions militaires autour de l'île.





Depuis la fin de la guerre civile chinoise en 1949, la Chine considère Taïwan comme une province qu'elle n'a pas encore réussi à réunifier avec le reste de son territoire, et Pékin vise cette réunification par la force si nécessaire.





S'il ne s'agit pas du plus grand nombre d'incursions chinoises dans l'ADIZ taïwanaise cette année - 45 avions chinois l'avaient pénétrée le 9 avril - la vague de jeudi s'est produite dans un laps de temps très court.





L'armée taïwanaise "surveille la situation de près" a déclaré le ministère sur Twitter, ajoutant que des avions de patrouille, des navires de guerre et des systèmes de missiles terrestres avaient été déployés en réponse.





Ces incursions de jeudi interviennent un jour après la fin des premiers exercices conjoints des garde-côtes des Etats-Unis, du Japon, et des Philippines en mer de Chine méridionale.