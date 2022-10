Taylor Swift réalise un record historique

La chanteuse Taylor Swift a marqué l'histoire de la musique américaine lundi en plaçant dix chansons de son nouvel album "Midnights" aux dix premières places du classement Billboard Hot 100, une première.





Selon Billboard, c'est la première fois en 64 ans qu'un ou une artiste réalise un tel carton, la star de la pop faisant mieux que le rappeur Drake, qui avait réuni neuf chansons sur les 10 premières places en septembre 2021.





La sortie le 21 octobre de son dixième album, "Midnights", très attendu par ses fans, et qui marque un retour de la chanteuse américaine vers ses penchants pop, avait provoqué des pannes sur Spotify avant de battre le record de l'album "le plus écouté en une seule journée", avait annoncé la plateforme de streaming.





"10 sur 10 dans le Hot 100 ??? Sur mon 10e album ??? JE SUIS ABASOURDIE", a réagi la chanteuse et autrice-compositrice de 32 ans sur Twitter.





Selon Billboard, sur la semaine du 21 au 27 octobre, le morceau "Anti-Hero" s'est hissé en tête du classement (59,7 millions d'écoute), devant "Lavender Haze" (41,4 millions), puis "Maroon" et "Snow on the Beach", une collaboration avec Lana Del Rey.





Dans l'album "Midnights", qui a aussi réalisé la meilleure entrée en tant qu'album au Billboard 200 depuis celui d'Adele, "25", en 2015, Taylor Swift délaisse la veine indie-folk de ses deux précédents albums écrits pendant la pandémie, "evermore" et "folklore", pour se tourner davantage vers l'électro-pop.