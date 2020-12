Tenerife ferme ses frontières

Tenerife ferme ses frontières dans la nuit de vendredi à samedi. Personne n’est autorisé à entrer ou à sortir de la populaire île des Canaries, sauf dans des circonstances exceptionnelles. le chef du gouvernement des Canaries, Ángel Víctor Torres, a pris cette mesure pour stopper l’augmentation du nombre d’infections au coronavirus.

De toutes les îles Canaries, Tenerife est la plus sévèrement touchée par le coronavirus. M. Torres a précisé que le nombre moyen de cas quotidien avait presque triplé entre septembre et décembre, passant de 90 à près de 260. L’île sera donc un vase clos pendant 15 jours. Les touristes qui n’auront pas quitté l’île avant le lockdown ne pourront plus en sortir.





Les restaurants et les cafés ne sont autorisés qu’à garder leurs terrasses ouvertes, mais dans le respect de la distance sociale et à la moitié de la capacité normale. Les centres commerciaux peuvent rester ouverts, mais aussi avec une capacité limitée.





Couvre-feu avancé

Les résidents ne sont pas obligés de rester chez eux, mais le couvre-feu est avancé à 22 heures et s’applique jusqu’à 6h. Les 24, 25, 31 décembre et 1er janvier, six personnes de deux ménages au maximum sont autorisées à se voir, contre dix personnes auparavant. En dehors de ces quatre jours, les familles doivent rester dans leur propre bulle.

En Espagne, les régions ont un grand pouvoir de décision dans la crise du coronavirus. Elles peuvent décider de mettre en œuvre un confinement si elles le jugent nécessaire. Par souci de clarté, le verrouillage qui commence dans la nuit de vendredi à samedi ne s’applique qu’à Tenerife, et non aux autres îles des Canaries.





Tenerife est une destination hivernale très prisée des touristes. La température moyenne à cette époque de l’année y est d’environ 20 degrés.