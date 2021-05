Tensions Israël/Palestine: Sadio Mané, Salah, Mahrez, Mendy...Ces joueurs musulmans qui dénoncent

Les vives tensions qui ont déclenché entre l’Israël et la Palestine, ont provoqué les réactions de nombreux célébrités parmi lesquels les footballeurs musulmans. Sadio Mané, Mohamed Salah, Benjamin Mendy, Rihad Mahrez entre autres ont manifesté leur soutien au peuple palestinien.



Si Sadio a affirmé sur Instagram que "son cœur est brisé" à travers un post, son compère de l’attaque à Liverpool, Salah, a interpellé directement le Premier ministre anglais sur Twitter. "J’appelle tous les leaders du monde et surtout le Premier ministre du pays où je vis depuis 4 ans de faire de tous leurs possibles pour arrêter la violence et la mort des innocents immédiatement. Trop, c’est trop".



I’m calling on all the world leaders including on the Prime Minister of the country that has been my home for the past 4 years to do everything in their power to make sure the violence and killing of innocent people stops immediately. Enough is enough. @BorisJohnson