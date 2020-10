Tensions Macron-Erdogan : La France rappelle son ambassadeur en Turquie

Suite aux propos du président français Emmanuel Macron sur l’islam et les caricatures sur contre le Prophète Mouhamed (Psl), son homologue turc Recep Tayyip Erdogan lui a demandé d’aller faire ‘’des examens de santé mentale’’.Des mots qui ont choqué l’Elysée qui a condamné les propos. « L’outrance et la grossièreté ne sont pas une méthode», rétorque Paris dans un communiqué.Mais apparemment Paris à eu du mal à avaler la couleuvre. Elle a donc décidé de rappeler son ambassadeur à Ankara. Un acte considéré comme ‘’un signal fort’’ par l’entourage de Macron.Pourtant, ces propos d’Erdogan contre Macron ne sont pas une première. En novembre dernière, lorsque le Français avait déclaré que l’Otan était dans une mort cérébrale, le Turc avait répliqué en lui suggérant d’examiner ‘’sa propre mort cérébrale’’.Cet épisode n’est sans doute que la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. En effet, les deux pays sont opposés sur plusieurs sujets, notamment la Syrie, la Libye et dernièrement le conflit entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie.