Tensions Russie-Ukraine : De nombreux pays rappellent leurs ambassadeurs

de nombreux pays rappellent leur ambassadeurs depuis l'ukraine

Depuis l’automne 2021, la Russie multiplie des manœuvres militaires « douteuses » aux portes de l’Ukraine. Selon Kiev et les États-Unis, 100 000 soldats russes serait attroupés à la frontière entre les deux pays. Le but de cette manœuvre, selon Moscou, est de se défendre d’une expansion de l’Otan. Bis repetita de la Russie mais cette fois-ci en mer. Plus de 30 navires de la flotte de la mer Noire ont pris la mer depuis Sébastopol et Novorossiïsk. « Le but de l'exercice est de défendre la côte maritime de la péninsule de Crimée, les bases des forces de la flotte de la mer Noire, ainsi que les objets du secteur économique du pays (...) d'éventuelles menaces militaires », a expliqué le ministre de la défense russe.





Malgré les démentis du Kremlin quant à une volonté d’envahir l’Ukraine, Kiev et bon nombre de pays craignent le pire. En tête de liste : les États-Unis. Washington a ordonné, ce samedi, le retrait de la majorité du personnel de leur ambassade à Kiev. L'ambassade maintiendra tout juste une présence consulaire à Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, à 70 km de la frontière polonaise, pour gérer les problèmes urgents. Les États-Unis ont également annoncé le retrait de la quasi-totalité des derniers soldats américains (environ 160) présents dans le pays.