Tentative d'assassinat : Salman Rushdie est hors de danger

Toujours gardé en observation, l'écrivain britannique n'est plus sous assistance respiratoire. L’état de santé de Salman Rushdie s'améliore, d'après son agent qui déclare que "son état de santé va dans la bonne direction".





Après avoir reçu des coups de couteau au cou et à l'abdomen, l'auteur des «Versets sataniques» s'en sort avec plusieurs blessures.





Pour rappel, l’auteur britannique Salman Rushdie est menacé de mort et est sous protection policière depuis la fin des années 1980. Son ouvrage controversé, «Les versets sataniques», publié en 1988, avait embarrassé le monde musulman et conduit en 1989 à une «fatwa» de l’Ayatollah Khomeyni qui demandait son assassinat.





D'après les médias américains, le présumé suspect a été identifié ; il s'appelle Hadi Matar, âgé de 24 ans et est d'origine libanaise. Il est décrit comme un admirateur de l'Ayatollah Khomeyni, chef suprême de la Révolution d'Iran qui avait lancé la «fatwa» contre l'écrivain.