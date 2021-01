Tentative d'attaque en Cisjordanie occupée, l'assaillant tué

Assaillant Palestinien Tué

Un assaillant palestinien a été tué mardi en Cisjordanie occupée après avoir tenté d'attaquer des soldats israéliens au couteau, ont rapporté l'armée israélienne et le ministère palestinien de la Santé.

Des soldats israéliens ont repéré un assaillant qui tentait de poignarder deux autres soldats qui sécurisaient le carrefour Gitai Avisar, près de Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie occupée, a indiqué l'armée dans un communiqué. “L’un des soldats a empêché les multiples tentatives d'attaques au couteau de l'assaillant et le commandant qui était sur place a ouvert le feu et l'a neutralisé", a poursuivi cette source.





Sollicitée par l'AFP, l'armée a précisé que le "terroriste (était) mort". Les soldats israéliens n'ont pas été blessés, a précisé l'armée. De son côté, le ministère palestinien de la Santé a indiqué dans un communiqué avoir été informé qu'un "citoyen" avait été abattu par l'armée israélienne, sans l'identifier dans l'immédiat.





La Cisjordanie est un territoire palestinien occupé depuis 1967 par l'État hébreu.

Plus de 450.000 Israéliens résident dans les colonies -jugées illégales par le droit international- en Cisjordanie, où vivent 2,8 millions de Palestiniens. Israël et la Cisjordanie occupée ont été le théâtre à partir d'octobre 2015, et pendant plusieurs mois, d'attaques anti-israéliennes commises le plus souvent au couteau par de jeunes Palestiniens isolés, parfois aussi à la voiture-bélier et, dans une moindre mesure, à l'arme à feu. Ces violences ont depuis diminué d'intensité mais persistent de manière sporadique.