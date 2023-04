TEXAS : IL TUE CINQ PERSONNES DONT UN ENFANT APRÈS QUE DES VOISINS LUI DEMANDENT DE FAIRE MOINS DE BRUIT

Cinq personnes, dont un enfant de 8 ans, ont été tuées dans la nuit de vendredi à samedi près de Houston, au Texas, après qu’un homme leur a tiré dessus pour un motif invraisemblable.







Un fugitif est recherché par les autorités du Texas depuis qu’il a tué cinq personnes originaires du Honduras, dont un enfant de 8 ans, dans la nuit de vendredi à samedi.





Selon les premiers éléments donnés par le shérif, l'homme s’exerçait au tir dans son jardin quand des voisins lui ont demandé de cesser le tapage nocturne pour qu'un bébé puisse dormir. Il les aurait alors pris pour cible, en les suivant jusque dans leur maison. Arrivés sur place, les policiers ont découvert quatre corps sans vie et quatre personnes blessées, dont l’enfant. Celui-ci n’a pas survécu malgré sa prise en charge à l’hôpital.





Parmi les dix Honduriens qui étaient dans la maison, deux enfants ont été retrouvés vivants, cachés sous les corps de deux femmes dans une chambre. Toutes les victimes ont été touchées par balle «comme pour une exécution, essentiellement dans la tête», a déclaré le shérif Greg Capers à la chaîne locale KTRK. Quant aux deux femmes tuées, «à mon avis, elles essayaient en fait de protéger les bébés».





«UN HOMME MEXICAIN»





Le suspect, en fuite, est «un homme mexicain», identifié comme étant Francisco Oropeza, a déclaré le shérif dans un point presse. Un système de sécurité au domicile des victimes «l'a filmé s'approchant de la porte d'entrée avec une arme». Il «avait bu et aurait dit: "je fais ce que je veux dans mon jardin"», selon le policier. Recherché, il est visé par un mandat d'arrêt et a été inculpé pour meurtres.









«Nous avons sa carte du consulat mexicain», a indiqué le shérif.





La tuerie a provoqué une vive émotion au Honduras, petit pays d'Amérique centrale. «Nous demandons que la loi soit appliquée dans toute sa rigueur à la personne ou aux personnes responsables», a déclaré le ministre hondurien des Affaires étrangères Enrique Reina sur Twitter, en présentant ses condoléances aux familles des victimes.









Ce fait divers s'inscrit dans une série tragique d'événements similaires aux Etats-Unis, où les armes à feu font des ravages. Plus tôt ce mois-ci, un adolescent a été grièvement blessé par balle après avoir frappé à la mauvaise porte d'une maison du Missouri. Dans l'Etat de New York, une femme de 20 ans a elle perdu la vie, victime d'un tir après s'être engagée en voiture par erreur dans l'allée d'un domicile privé. Et au Texas, un homme avait ouvert le feu sur des pom-pom girls, après que l'une d'entre elles eut tenté d'ouvrir la portière de sa voiture, qu'elle avait confondue avec son propre véhicule.





Les Etats-Unis comptent davantage d'armes individuelles que d'habitants. Elles sont à l'origine de plus de 130 décès par jour, dont plus de la moitié sont des suicides.