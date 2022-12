Incroyable ! Il existe désormais un championnat de roulage de joints de yamba

Des fumeurs de cannabis ont participé au premier championnat consacrant la personne qui roule le plus vite un joint.



À vos marques, prêts, roulez! Contrairement à leurs habitudes, samedi à Bangkok, les fumeurs de cannabis n’avaient qu’un objectif: rouler le plus vite possible des joints pour remporter le premier championnat de cannabis de Thaïlande. Depuis juin, le royaume conservateur a retiré le cannabis de la liste des stupéfiants interdits, ce qui permet aux usagers de fumer sans risquer des poursuites pénales.





Dans un petit café pour consommateurs de cannabis, les fumeurs se sont retrouvés pour tenter de remporter un des trois prix de ce championnat: le joint le plus rapide, le joint le plus créatif et la meilleure variété de cannabis thaïlandais. «C’est super amusant», lance Matita Promjai, baptisée «Mameaw», à l’origine de cet événement.





Rude concurrence



Des centaines de personnes ont voulu prendre part au concours et le jour J, ils n’étaient qu’une dizaine, explique cette femme de 31 ans. «Ils sont très nerveux», remarque «Mameaw», «ils ont tous les mains qui tremblent». Chaque concurrent roule un petit et un gros joint aussi vite que possible, sous l’œil attentif d’une foule avertie, mais de plus en plus détendue au fil du temps. «J’essaie simplement de faire de mon mieux», souligne un des participants, Klaus, qui n’a donné que son prénom, tout en avançant tranquillement jusqu’à une table, derrière laquelle a été installé un chronomètre.





Une fois le coup d’envoi lancé, le jeune homme de 23 ans roule aussi vite que possible deux joints avant d’arrêter le chronomètre à 1 minute et 44 secondes. «C’est une très bonne expérience, c’est très amusant», se félicite-t-il, tout en admettant que «la concurrence est rude». À l’arrière, Nicky West, 52 ans, observe d’un sourire tranquille. «Vraiment bon, bien fait», reconnait-il, en faisant un geste de sa main tatouée pour saluer la performance du concurrent. «Je leur tire mon chapeau», lance ce connaisseur. Alors que l’après-midi touche à sa fin, les lauréats se retrouvent perdus au milieu d’un nuage de fumée de plus en plus dense. Mais l’événement revêt aussi un aspect plus sérieux, souligne «Mameaw».