Tidiane Sy, fils d’Omar Sy, fait ses débuts comme mannequin à la Fashion Week de Paris

Tidiane Sy défilant pour la marque 3.paradis à la Fashion Week de Paris, le samedi 22 juin 2024.



Tidiane Sy défilant pour la marque 3.paradis à la Fashion Week de Paris, le samedi 22 juin 2024. Capture d'écran @3paradis

Tout juste âgé de 18 ans, le fils du comédien français a défilé ce samedi 22 juin pour la marque 3.paradis, dans le cadre de la Fashion Week masculine printemps-été 2025.





Grand, élancé, charismatique. À tout juste 18 ans, Tidiane Sy, fils d’Omar et Hélène Sy, a été repéré par la marque 3.PARADIS, pour défiler le samedi 22 juin dans le cadre de la Fashion Week de Paris. La griffe, fondée par le créateur Emeric Tchatchoua, présentait sa collection printemps-été 2025, aux influences puisant notamment dans le monde sportif. La maison a d’ailleurs collaboré avec Paris 2024 et la NBA, ligue de basket-ball américaine où le jeune homme rêve d’évoluer comme joueur. Sur le podium, Tidiane Sy portait ainsi une veste floquée de son symbole, un short et des mocassins.





Ce dernier, qui vit aux États-Unis avec ses parents, étudie à la Calabasas High School, en Californie. Du haut de son 1,92 mètre, il fait partie des meilleurs espoirs de l’équipe de basket-ball de son lycée, mais ne met pas pour autant sa scolarité de côté. Le 13 juin dernier, il fêtait d’ailleurs sa remise de diplôme au bras de sa famille, comme en témoignent plusieurs photos partagées par son paternel sur les réseaux sociaux. «Je suis le père de Tidiane et j'en suis tellement fier… Continue ta route qui est déjà très belle et étonnante . Fonce mon fils… Fly high !», avait écrit Omar Sy.