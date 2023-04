TikTok banni par le gouvernement australien: la Chine proteste

La Chine a dit mardi avoir protesté officiellement auprès de l'Australie, qui a interdit aux membres de son gouvernement d'utiliser l'application chinoise TikTok sur leurs appareils professionnels.







"Nous appelons la partie australienne à respecter sincèrement les règles de l'économie de marché et les principes de la concurrence loyale, et à fournir aux entreprises chinoises un environnement commercial équitable, transparent et non discriminatoire", a déclaré Mao Ning, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, lors d'une conférence de presse régulière.