Tir mortel d'Alec Baldwin : l'assistant réalisateur déjà impliqué dans un autre accident

Après le tir mortel d’Alec Baldwin sur le tournage du film « Rust », aucune poursuite n'a encore été engagée, mais les regards se tournent vers l’assistant réalisateur, Dave Halls, et l’armurière du film qui ont fourni le révolver de tournage avec lequel l’acteur a tué sa directrice de la photographie.



Avec notre correspondant à Miami, David Thomson



C'est l’assistant réalisateur qui donné le pistolet à Alec Baldwin en criant « arme froide », c’est-à-dire chargée à blanc. Dave Halls est un vétéran des plateaux. Il a notamment travaillé sur les films Fargo et Matrix, mais en matière de sécurité, depuis des années, son travail suscite des interrogations à Hollywood. « Dave ne suit pas toujours les règles », résume un réalisateur au New York Times.