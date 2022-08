Tokyo est en passe de légaliser le mariage pour tous, dans un Japon toujours à la traîne concernant les droits LGBT

Tokyo est en passe de légaliser le mariage pour tous

En novembre 2022, Tokyo a prévu de reconnaître les unions entre personnes de même sexe, devenant ainsi la plus grande ville à s’engager sur cette voie au Japon. Pourtant, dans le pays, de nombreuses personnes souffrent de discriminations liées à leur orientation sexuelle. Certains membres du parti au pouvoir, le PLD, considèrent encore l’homosexualité comme une maladie.





En mai, la ville de Tokyo a annoncé qu’elle allait reconnaître les unions entre personnes du même sexe. C’est une avancée notable en faveur des droits LGBT, dans un pays qui ne reconnaît toujours pas le mariage homosexuel. Il est d’ailleurs le seul du G7. Bien que 60% des Japonais soutiennent le mariage gay, le parti démocrate-libéral, à la tête du pays, considère toujours les couples homosexuels comme des citoyens de seconde zone, qui ne bénéficient donc pas des mêmes droits que le reste de la population.





Les couples du même sexe sont d’autant plus mis à l’écart que le mariage est important pour de nombreuses raisons, au pays du soleil levant. Une Japonaise explique, par exemple, que sa compagne, avec qui elle est en couple depuis plus de quinze ans, n’a pas été autorisée à lui rendre visite lorsqu’elle se faisait opérer, parce qu’elles n’étaient pas mariées. Pour ces mêmes raisons, le couple a également dû batailler pour obtenir son prêt hypothécaire. “Cela aurait été tellement plus facile si nous avions été mariées”, a-t-elle confiée à la BBC. Elle, qui n’était pourtant pas en faveur du mariage, raconte s’être rendu compte que “le mariage n’est pas seulement une question d’amour et d’engagement, c’est aussi une question de protection et de droits”.





L’homosexualité, une maladie

Les membres du parti libéral-démocrate japonais ne se contentent pas de s’opposer au mariage homosexuel. Certains qualifient carrément l’homosexualité de “trouble psychologique acquis”. “Selon eux, être gay est une maladie ou une addiction”, explique Shinya Yamagata, un défenseur de la cause LGBT et membre d’un groupe de plaignants qui conteste la constitutionnalité de l’interdiction du mariage gay au Japon. “Cette mise à l’écart peut avoir de graves effets sur la santé mentale. Quand une société pense que vous souffrez d’une sorte de maladie, il est difficile de se sentir bien dans sa peau ou d’être optimiste quant à l’avenir.”





“Il y a de nombreux débats sur l’égalité, mais les personnes au pouvoir sont un problème. Le parti libéral-démocrate est fortement influencé par des conservateurs religieux, qui défendent ce qu’ils appellent les ‘valeurs familiales’”, poursuit-il. “Je ne pense pas le parti changera d’avis. Du moins pas tant que les personnes qui l’influencent ne seront pas parties.”





Contraste dans le pays

Les militants pro-mariage pour tous ont reçu un coup de pouce, en mars 2021, après que le tribunal de la ville de Sapporo, dans le nord du Japon, a affirmé que le fait de ne pas permettre aux couples du même sexe de “bénéficier ne serait-ce que d’une partie des effets juridiques découlant du mariage” violait l’article 14 de la constitution d’après-guerre, qui stipule l’égalité de tous devant la loi. En revanche, plus tôt cette année, le tribunal de la préfecture d’Osaka a qualifié l’interdiction du mariage homosexuel comme tout à fait constitutionnel, précisant que les droits des personnes LGBT pouvaient être protégés par d’autres lois.