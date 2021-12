Top 10 des albums Afrique de l'année 2021

Un continent riche de multiples talents, voici l'Afrique. Ils sont nombreux dans toute la région francophone à apporter leur pierre à l'édifice des musiques actuelles. Cette année, leur nouvel album a fait l'actualité et a pu séduire des publics très différents. Sélection de RFI Musique.



P.A. Universal de Akatsuki SN



Leur premier album, P.A. Universal, est sorti cette année. L’objectif pour les membres d'Akatsuki SN : se faire une place dans le milieu du rap sénégalais et exporter leur musique à l’international.



Praefatio de Céline Banza



Lauréate 2019 du Prix Découvertes RFI, la jeune chanteuse congolaise Céline Banza propose un premier album acoustique intitulé Praefatio, tout en émotion brute et en contraste avec les stéréotypes qui collent à la musique de son pays.



De la glace dans la gazelle de Wasis Diop



Après sept ans de silence, le grand poète et explorateur musical sénégalais Wasis Diop est de retour avec un album en français, De la glace dans la gazelle. Il revisite sa propre musique et se fait conteur d’histoires, de Paris au Mali en passant par Dubaï.



Couleur de Dobet Gnahoré



Avec Couleur, son sixième disque, composé et enregistré à Abidjan, la chanteuse ivoirienne Dobet Gnahoré offre des chansons aux atours électro, dans lesquelles elle célèbre la gloire des femmes.



Moko de Lokua Kanza



Son dernier album solo datait de 2010. Moko sorti en juin 2021, nouvel opus de l’artiste Lokua Kanza, était donc particulièrement attendu. Un projet artistique d’ampleur qui réunit plus de cent musiciens, des invité-e-s de renom et se fredonne dans une dizaine de langues. Groove garanti !



Mother Nature de Angélique Kidjo



La célèbre chanteuse d’origine béninoise fait appel à la jeune génération africaine : Yemi Alade, Burna Boy, Mr Eazy, Shungudzo, mais aussi au Français –M–, pour un album dédié à Mère Nature.



Legacy + de Femi et Made Kuti



Dans la famille Kuti, je réclame le père et le fils. Femi Kuti sort avec son fils, Made, un coffret intitulé Legacy +, qui comprend les disques de l’un et de l’autre. Si Femi creuse dans son onzième album, Stop the Hate, une veine politique, son fils appelle à une émancipation collective dans l’initiatique For(e)ward. Avec Made, multi-instrumentiste passé par l’Angleterre et l’orchestre paternel, la relève de l’afro-beat est assurée. Interview croisée.



Climat de Omar Pène



Après huit années d’absence, l’un des "baobabs de la musique sénégalaise", Omar Pène vient de sortir son nouvel album Climat très attendu par les fans. Un appel à prendre conscience des risques liés au réchauffement climatique.



Benn de Hervé Samb



Après des années de frénésie jubilatoire sur les scènes internationales, le guitariste sénégalais Hervé Samb avait besoin de prendre le temps, de s’interroger, de se retrouver... La terrible parenthèse sanitaire mondiale lui donna l’opportunité de se consacrer à l’essentiel, son art, son être, son inspiration, ses aspirations. Benn n’est pourtant pas le fruit d’un virtuose esseulé, c’est l’expression naturelle d’une quête solitaire nécessaire et légitime.



AY de Ami Yerewolo



AY est le troisième album de la rappeuse malienne Ami Yerewolo. Après 10 ans d’autoproduction, Aminata Danioko de son nom d’état civil, a signé sur le label Othantiq AA de l’artiste Blick Bassy. Il a proposé les instrumentales et Ami Yerewolo s’en est saisie pour parler, en bambara et en français, de persévérance, de foi, de préoccupations sociétales ancrées dans son expérience. Un album lumineux, entraînant, dont l’artiste nous parle depuis Bamako.