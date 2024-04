Top 16 des pays dont les femmes ont les plus grandes tailles de fesses au monde

C’est assez cocasse. La société d’études de marché GitNux a publié récemment le Top 16 des pays dont les femmes ont les plus grandes tailles de fesses au monde. L’Afrique du Sud tient le haut du pavé avec des fesses ayant une circonférence de 41,73 pouces. A la deuxième place, figurent les femmes argentines avec une taille de hanches de 41 pouces.



Les Russes et les Italiennes à la 6ème place



Les femmes suédoises occupent la troisième place puisque la circonférence de leurs fesses mesure 40,94 pouces. Elles sont suivies par leurs sœurs de la Grèce (40,74 pouces). A la cinquième position, on retrouve les Allemandes. Elles ont un tour de hanches moyen de 40,6 pouces.



Les femmes russes et italiennes ont également les mêmes tailles de fesses, selon le rapport de GitNux. Ce qui les place en sixième position.



Les françaises logent à la 10ème place



Quant aux femmes australiennes, elles ont des fesses dont la circonférence avoisine les 40,5 pouces. Leurs sœurs des Pays Bas, viennent en huitième position avec un tour de hanche de 40,35 pouces.



A la neuvième place on retrouve les Canadiennes (40,3 pouces). Les Françaises logent au 10ème rang avec un tour de fesses qui mesure 40,2 pouces.



Le deuxième pays africain du classement occupe la 12ème place. Il s'agit du Nigeria. Ses femmes ont un tour de hanche qui mesure 38,56 pouces.







La Corée du Sud, premier pays asiatique, arrive juste après le Nigeria. La taille des fesses des Sud-coréennes avoisine les 38 pouces.



Les Japonaises sont 15ème (37,8 pouces). Les indiennes ferment la marche. Leurs fesses ont une circonférence de 36,1 pouces.



Rappelons à toutes fins utiles qu’un pouce fait 2,54 cm.