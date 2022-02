Trafic d'héroïne : Deux Sénégalais tombent en Italie

Deux Sénégalais ont été arrêtés en Italie pour trafic de drogue. L’un, âgé de 35 ans est tombé à Gênes.



À en croire Le Quotidien qui vend la mèche, il a été interpellé en même temps qu’un Gabonais âgé de 30 ans.



Ils avaient construit un véritable centre de stockage de drogue dans le sous-sol d’un immeuble à Carignano.



La perquisition a permis de découvrir 9 kilos d’héroïne cachés dans une plinthe dans la cuisine.



Un autre Sénégalais de 16 ans, sans domicile fixe, pris en flagrant délit, a ingurgité 24 boulettes d'héroïne qu’il détenait par devers lui.



Les faits remontent au vendredi 18 février dernier. Le mineur sénégalais opérait dans le secteur de via di Pré et vico Largo, rapporte un média italien.



Le jeune était en possession de 236 euros, probable fruit de son activité illégale, de deux cartes mémoire SD et d'une carte SIM de téléphone portable issu d'un vol.