Trafic de cocaïne : l’incroyable histoire du douanier «Bocar», tombé à l’aéroport Roissy

Dans sa livraison de lundi, Les Échos a vendu la mèche. Un douanier français d’origine sénégalaise, en poste à l’aéroport Charles-de-Gaulle, a été arrêté dans le cadre d’une vaste opération de démantèlement d’un réseau de trafic de cocaïne entre l’Amérique du Sud et la France, précisément la région Île-de-France.



Selon le journal, le mis en cause se nomme «Bocar». Âgé de 35 ans, il couvrait les activités des dealers qui, par semaine, faisaient traverser l’aéroport parisien jusqu’à deux valises de 30 kg de cocaïne chacune. Pour chaque colis, il touchait entre 45 000 et 50 000 euros (29 et 32 millions de francs CFA).



«L’homme de nationalité française, d’origine sénégalaise, aurait investi dans la construction de maisons dans ce pays», souligne une source proche de l’enquête qui s’est confiée au journal français Le Parisien, repris par Les Échos dans son édition de ce mardi.



«Bocar» est un ancien militaire de l’Armée de terre française. Il a intégré la douane en tant qu’informaticien. Il a été en poste au Havre avant de devenir en 2014 contrôleur et chef d’équipe à l’aéroport Roissy.



Jusque-là «Bocar» était un douanier respecté pour ses états de service. «Ses affaires sont nombreuses et les contentieux parfois insolites, rapporte Le Parisien. Ils gardent en mémoire notamment cette affaire de cocaïne dissimulée à l’intérieur de plusieurs noix de coco. Au total, deux kilos de cocaïne sont récupérés par B. et son équipe.»



La même source rapporte que cette prise (les noix de coco) lui avait ouvert les portes du défilé du 14 juillet 2022 sur les Champs-Élysées. Sur le site internet des douanes françaises, visité par Les Échos, on révèle que «Bocar» a accepté de défiler «pour partager la fierté qu’il a de représenter l’administration qui lui a donné une chance en le recrutant».



Une confiance manifestement trahie pour des gains hebdomadaires de 29 à 32 millions de francs CFA.