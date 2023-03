Trafic de cocaïne : le douanier «Bocar» arrêté à l’aéroport Charles de Gaulle

Un douanier en service à l’aéroport Charles de Gaulle de Paris fait partie des onze personnes arrêtées la semaine dernière en France pour trafic de drogue. D’après L’Observateur, le mis en cause se nomme Bocar. Il est franco-sénégalais et âgé de 35 ans.



Le journal précise que le douanier est tombé dans le cadre d’une opération de démantèlement d’un réseau qui faisait circuler en France 100 à 130 livres (45 à 58 kg) de cocaïne par semaine. La même source rapporte que Bocar est soupçonné d’avoir reçu 50 000 euros pour avoir fermé les yeux à l’aéroport Charles de Gaulle devant des trafiquants qui ont introduit de la cocaïne sur le sol français en provenance de l’Amérique du Sud.



L’OBS, citant la presse française, signale que le douanier était impliqué dans plusieurs saisies de drogue antérieures et que récemment il a construit une grande maison au Sénégal.