TRAGÉDIE EN ITALIE : Un Sénégalais meurt suite à un malaise dans sa voiture

Encore une triste nouvelle pour la communauté sénégalaise établie en Italie, plus précisément à Castiglioncello. Un de nos compatriotes y est décédé, des suites d’un malaise, alors qu’il était dans sa voiture. Matar Sylla, puisque c'est de lui qu'il s'agit, était très apprécié dans la ville où il résidait et travaillait.



D’après le quotidien Les Échos qui donne la triste nouvelle dans sa livraison de ce mardi, le défunt s'est senti malade dans sa voiture, qu'il avait garée sur l'aire de repos de la commune, non loin de son lieu de travail. Notre compatriote, décédé hier en fin de matinée, aurait eu 47 ans vendredi prochain.



Matar Sylla, qui a travaillé comme vendeur de rue, a aussi servi dans un café, où la nouvelle de la tragédie est tombée peu avant le déjeuner. «Il est tombé malade sur le parking au-dessus des marches. Nous avons entendu les sirènes, mais nous ne pouvions pas imaginer que c'était Matar. On ne sait pas exactement comment ça s'est passé, c'est une triste nouvelle», raconte Roméo Gatti, son patron.



Quelques passants l'ont vu à l'intérieur de la voiture. Les secours ont immédiatement été appelés. Des bénévoles de l'Assistance publique de Rosignano ont tenté de le réanimer, puis l'ont chargé à bord de l'ambulance pour le transférer à l'hôpital de Cecina. Malheureusement, la confirmation de sa mort a eu lieu à l'hôpital. Il avait une femme et des enfants au Sénégal.