Transports, hôpitaux et événements: où devrez-vous encore porter le masque à partir du 1er octobre?

Le port du masque toujours recommandé dans certains lieux

À partir du 1er octobre, plusieurs règles sanitaires seront allégées. Par exemple, l’obligation du port du masque va disparaître au travail, dans les hôtels, les restaurants et les magasins. Elle reste néanmoins d’application dans certains endroits comme les transports en commun. Tour d’horizon.





OÙ L’OBLIGATION DE PORT DU MASQUE VA-T-ELLE DISPARAÎTRE ?

- Les travailleurs ne devront plus porter de masque sur leur lieu de travail à partir du 1er octobre. Deux exceptions: à Bruxelles et à Liège.





- De même, les clients et le personnel ne doivent plus porter de masque dans les cafés/restaurants, les magasins et les centres commerciaux. Là encore, cela ne s’applique pas à Bruxelles et à Liège.





- Pour les événements comptant moins de 500 visiteurs à l’intérieur, le Covid Safe Ticket et les masques ne sont plus nécessaires. La distanciation sociale n’y est également plus d’application. Pour les événements réunissant plus de 500 personnes à l’intérieur ou 750 à l’extérieur, ces trois règles restent de mise.





OÙ JE DOIS TOUJOURS PORTER UN MASQUE?

- Le port du masque est toujours obligatoire dans les transports en commun (bus, trains, avions) et dans les espaces intérieurs de ces derniers (stations, quais, aéroports, gares etc...).





- Dans les professions de contact, qu’elles soient non médicales (coiffeurs, esthéticiens) ou médicales (dentistes, médecins généralistes), le client/patient et le prestataire de services doivent tous deux porter un masque lorsqu’il y a contact physique direct et que la distance d’un mètre et demi ne peut être garantie.





- Lors d’événements, de grandes manifestations sportives et d’autres rassemblements de plus de 500 personnes (sans application du Covid Safe Ticket), le personnel et les organisateurs doivent porter un masque.





- Dans les établissements de soins de santé (tels que les centres de soins résidentiels ou les hôpitaux), le port du masque reste obligatoire.